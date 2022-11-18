Салон эротического массажа в Санкт-Петербурге

Забыли, что такое удовольствие и отдых? Приглашаем на сеанс эротического массажа в СПА-салон для мужчин EGOIST. Красивые и умелые массажистки помогут погрузиться в чувственный опыт с головой.

Кому интересны наши программы в СПб?

Для мужчин. Не упустите шанс узнать, что делает кульминацию по-настоящему невероятной. Приходите, чтобы увидеть, как выглядит прелюдия и релакс для мужчин.

Для женщин. Как достичь кульминации, дотрагиваясь до груди, бедер, рук и ног? Очень просто. Передайте себя в руки массажистки, чтобы раскрыть новые грани своей сексуальности.

Для пар. Интимная близость требует вдохновения и экспериментов. Иначе со временем страсть утихает. Посетите вместе эромассаж «в четыре руки», чтобы получить удовольствие вместе, но по раздельности.

Кто отвечает за ваше удовольствие?

Массаж для мужчин выполняют девушки, которые прошли обучение в салонах EGOIST, поэтому в совершенстве владеют старинными и современными техниками. Они быстро находят общий язык с гостями. В их компании вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно.

Почему за эромассажем идут в ЭГОИСТ?

Мы относимся к каждому гостю как к особенному и ценному.

работаем 24/7 в Питере, без выходных и праздников;

45+ программ на любой вкус, в том числе для компаний: мальчишников, дружеских посиделок;

роскошные массажистки, с которыми вы вместе будете принимать душ до и после программы;

программы лояльности для постоянных клиентов, благодаря которым можно получить 30 дополнительных минут к любой программе, а также каждый восьмой сеанс эротики бесплатно;

деликатное и уважительное отношение со стороны персонала, гарантия безопасности и конфиденциальности.

Записаться на сеанс в салон EGOIST в Санкт-Петербурге

Вы можете записаться на эротический массаж без интима предварительно, если хотите попасть на конкретное время или к определенной девушке. Или просто приходите в ближайшую локацию, чтобы где администратор поможет подобрать программу и массажистку.