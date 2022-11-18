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Чувственный эротический массаж в Петербурге

Почувствуйте эротическое удовольствие, посетив сеанс профессионального эротического массажа. Наша сеть салонов массажа EGOIST предлагает 45 специально разработанных программ, в которых вы сможете воплотить в жизнь свои тайные фантазии.  Выбирайте любую из ста наших красавиц-массажисток и позвольте ей открыть вам новые грани наслаждения. Постоянных и новых гостей ждут приятные бонусы.
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Эротический релакс для мужчин

Посещение сети салонов эротического релакса "EGOIST" – это возможность расслабиться и получить наслаждение. Мы создали круглосуточный оазис удовольствий для тех, кто хочет отвлечься от серых будней. Приходите в любой момент, выбирайте понравившуюся девушку и позвольте ей позаботиться о вашем расслаблении во время сеанса эротического массажа. Для новых и постоянных гостей работает бонусная система.
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Полноценный отдых мужчин в Петербурге

Мужской массажный салон - это настоящий клуб, в котором каждый гость чувствует себя хозяином положения. Вы получаете абсолютно все, в чем действительно нуждаетесь: общество красоток, жаждущих вашего внимания, напитки и закуски, ароматный кальян, а также профессиональные услуги массажа и спа-процедуры. Все в одном флаконе!
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01

45 программ для мужчин, женщин и семейных пар

02

6 салонов в разных районах Санкт-Петербурга

03

Выбор из 100+ массажисток на любой вкус с реальными фото

Салон эротического массажа в Санкт-Петербурге

Наши девушки

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Все салоны Egoist
Большой пр. П.С., 18 м. Спортивная MOJO
ул. Потемкинская, 7 м. Чернышевская Egoist VIP
Тульская ул., 9 м. Чернышевская, Пл.Восстания Egoist
Комендантский пр., 51 к.1 м. Комендантский проспект VIP SPA53
Невский пр., 53 м. Маяковская, Владимирская Egoist VIP
Исполкомская ул. 9/11 м. пл. Александра Невского
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Возраст
Грудь
Рост
Вес
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1/30 Ангелина
Ангелина
Работает с 8 часов
VIP SPA53 Невский 53
Фото (5) Видео (0) 8 отзывов
  • Возраст 23
  • Грудь 1
  • Рост 171
  • Вес 42
+7 (931) 353-53-53
2/30 Эстэль
Эстэль
Работает с 8 часов
Egoist VIP Тульская 9
Фото (7) Видео (0) 4 отзыва
  • Возраст 22
  • Грудь 3
  • Рост 160
  • Вес 45
+7 (921) 932-47-37
3/30 Сара
Сара
Работает с 8 часов
Egoist VIP Исполкомская 9/11
Фото (9) Видео (0) 0 отзывов
  • Возраст 25
  • Грудь 2
  • Рост 154
  • Вес 50
+7 (921) 956-46-56
4/30 Николь
Николь
Работает с 8 часов
Egoist VIP Тульская 9
Фото (6) Видео (0) 8 отзывов
  • Возраст 24
  • Грудь 3
  • Рост 167
  • Вес 50
+7 (921) 932-47-37
5/30 Лера
Лера
Работает с 8 часов
Egoist VIP Тульская 9
Фото (9) Видео (0) 1 отзыв
  • Возраст 20
  • Грудь 2
  • Рост 171
  • Вес 55
+7 (921) 932-47-37
6/30 Линда
Линда
Работает с 8 часов
Egoist Комендантский 51
Фото (7) Видео (0) 2 отзыва
  • Возраст 19
  • Грудь 1
  • Рост 173
  • Вес 65
+7 (812) 958-57-58
7/30 Лолита
Лолита
Работает с 8 часов
Egoist VIP Тульская 9
Фото (6) Видео (0) 0 отзывов
  • Возраст 19
  • Грудь 2
  • Рост 164
  • Вес 55
+7 (921) 932-47-37
8/30 Мелисса
Мелисса
Работает с 8 часов
MOJO Потёмкинская 7
Фото (7) Видео (0) 1 отзыв
  • Возраст 20
  • Грудь 2
  • Рост 172
  • Вес 58
+7 (921) 944-86-95
9/30 Василиса
Василиса
Работает с 8 часов
Egoist Комендантский 51
Фото (5) Видео (0) 5 отзывов
  • Возраст 25
  • Грудь 3
  • Рост 166
  • Вес 55
+7 (812) 958-57-58
10/30 Лена
Лена
Работает с 8 часов
Egoist VIP Исполкомская 9/11
Фото (7) Видео (0) 0 отзывов
  • Возраст 25
  • Грудь 1
  • Рост 153
  • Вес 50
+7 (921) 956-46-56
11/30 Джулия
Джулия
Работает с 8 часов
VIP SPA53 Невский 53
Фото (8) Видео (0) 1 отзыв
  • Возраст 21
  • Грудь 3
  • Рост 165
  • Вес 50
+7 (931) 353-53-53
12/30 Настя
Настя
Работает с 8 часов
Egoist Комендантский 51
Фото (7) Видео (0) 1 отзыв
  • Возраст 25
  • Грудь 2
  • Рост 158
  • Вес 43
+7 (812) 958-57-58
13/30 Майя
Майя
Работает с 8 часов
VIP SPA53 Невский 53
Фото (9) Видео (0) 0 отзывов
  • Возраст 23
  • Грудь 3
  • Рост 160
  • Вес 50
+7 (931) 353-53-53
14/30 Таисия
Таисия
Работает с 8 часов
Egoist VIP Тульская 9
Фото (9) Видео (0) 2 отзыва
  • Возраст 20
  • Грудь 2
  • Рост 164
  • Вес 50
+7 (921) 932-47-37
15/30 Яна
Яна
Работает с 8 часов
Egoist Большой П.С., 18
Фото (16) Видео (0) 0 отзывов
  • Возраст 22
  • Грудь 2
  • Рост 165
  • Вес 53
+7 (812) 938-39-33
16/30 Рита
Рита
Работает с 8 часов
Egoist Большой П.С., 18
Фото (8) Видео (0) 0 отзывов
  • Возраст 20
  • Грудь 2
  • Рост 172
  • Вес 56
+7 (812) 938-39-33
17/30 Стефани
Стефани
Работает с 8 часов
MOJO Потёмкинская 7
Фото (6) Видео (0) 2 отзыва
  • Возраст 20
  • Грудь 4
  • Рост 165
  • Вес 57
+7 (921) 944-86-95
18/30 Лиза
Лиза
Работает с 8 часов
MOJO Потёмкинская 7
Фото (7) Видео (0) 0 отзывов
  • Возраст 20
  • Грудь 1
  • Рост 163
  • Вес 49
+7 (921) 944-86-95
19/30 Джессика
Джессика
Работает с 8 часов
Egoist VIP Тульская 9
Фото (20) Видео (0) 0 отзывов
  • Возраст 19
  • Грудь 2
  • Рост 174
  • Вес 55
+7 (921) 932-47-37
20/30 Ханна
Ханна
Работает с 8 часов
Egoist Большой П.С., 18
Фото (5) Видео (0) 0 отзывов
  • Возраст 22
  • Грудь 1
  • Рост 172
  • Вес 50
+7 (812) 938-39-33
21/30 Варвара
Варвара
Работает с 8 часов
Egoist VIP Тульская 9
Фото (8) Видео (0) 1 отзыв
  • Возраст 19
  • Грудь 2
  • Рост 158
  • Вес 49
+7 (921) 932-47-37
22/30 Мария
Мария
Работает с 8 часов
MOJO Потёмкинская 7
Фото (8) Видео (1) 1 отзыв
  • Возраст 24
  • Грудь 3
  • Рост 162
  • Вес 68
+7 (921) 944-86-95
23/30 Дана
Дана
Работает с 8 часов
VIP SPA53 Невский 53
Фото (10) Видео (0) 0 отзывов
  • Возраст 20
  • Грудь 2
  • Рост 168
  • Вес 55
+7 (931) 353-53-53
24/30 Марго
Марго
Работает с 8 часов
Egoist Большой П.С., 18
Фото (6) Видео (0) 5 отзывов
  • Возраст 21
  • Грудь 2
  • Рост 171
  • Вес 52
+7 (812) 938-39-33
25/30 Агния
Агния
Работает с 8 часов
VIP SPA53 Невский 53
Фото (6) Видео (0) 2 отзыва
  • Возраст 25
  • Грудь 1
  • Рост 161
  • Вес 42
+7 (931) 353-53-53
26/30 Марина
Марина
Работает с 8 часов
Egoist Комендантский 51
Фото (6) Видео (0) 0 отзывов
  • Возраст 23
  • Грудь 3
  • Рост 165
  • Вес 53
+7 (812) 958-57-58
27/30 Мира
Мира
Работает с 8 часов
VIP SPA53 Невский 53
Фото (0) Видео (0) 0 отзывов
  • Возраст 24
  • Грудь 3
  • Рост 167
  • Вес 53
+7 (931) 353-53-53
28/30 Моли
Моли
Работает с 8 часов
Egoist VIP Исполкомская 9/11
Фото (0) Видео (0) 0 отзывов
  • Возраст 21
  • Грудь 2
  • Рост 170
  • Вес 54
+7 (921) 956-46-56
29/30 Шейла
Шейла
Работает с 8 часов
Egoist VIP Исполкомская 9/11
Фото (0) Видео (0) 0 отзывов
  • Возраст 21
  • Грудь 2
  • Рост 158
  • Вес 48
+7 (921) 956-46-56
30/30 Слава
Слава
Работает с 8 часов
Egoist VIP Исполкомская 9/11
Фото (0) Видео (0) 0 отзывов
  • Возраст 22
  • Грудь 1
  • Рост 160
  • Вес 55
+7 (921) 956-46-56

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Статусы за посещения в сети салонов эротического массажа «Эгоист»
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Эротический массаж «Двойной релакс»
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Эротический массаж «Двойной релакс»
Эротический массаж для мужчин
1 час
от 5 000 ₽
Эротический массаж для мужчин

Дополнительные предложения

Все доп. предложения
Гурман дополнение
15 минут
от 3 500 ₽
Гурман дополнение
Массаж «Французский поцелуй»
15 минут
от 2 500 ₽
Массаж «Французский поцелуй»
Пип-шоу
15 минут
от 4 000 ₽
Пип-шоу
Эротическое шоу
15 минут
от 5 000 ₽
Эротическое шоу

Наши преимущества

01
6 салонов, 24/7
Для вас работают 6 салонов эротического массажа сети EGOIST в Санкт-Петербурге. Ждём вас за релаксом и новыми ощущениями ежедневно и круглосуточно!
02
45 эротических программ для мужчин, женщин, семейных пар
Попробуйте то, о чем вы только мечтали, но не решались воплотить в жизнь.
03
100+ шикарных массажисток
Каждая из наших девушек выглядит сногсшибательно. Фотографии мастеров на сайте 100% реальные, с легкой ретушью. Совместный душ с массажисткой до и после сеанса включен в программу.
04
Сертификаты со скидкой 20%
Приобретайте сертификаты от EGOIST на эротические программы от 1,5–2 часов со скидкой 20%. Акция доступна во всех салонах сети.
05
До 30 бонусных минут в подарок
Программа лояльности для гостей: “Рука дружбы”, “Серебряный” или “Золотой статус”, чтобы получить до 30 минут к выбранной программе. А с бонусной картой «7+1» каждый восьмой сеанс будет в подарок.
06
Теплое и уважительное отношение
Главная задача элитного салона — помочь гостю расслабиться, получить физическую и эмоциональную разрядку в безопасном пространстве.
Все салоны
Адреса салонов
Egoist VIP
+7 (921) 956-46-56; +7 (921) 959-35-93; +7 (812) 425-37-69;
пл. Александра Невского
Исполкомская ул. 9/11
VIP SPA53
+7 (931) 353-53-53; +7 (812) 317-69-53;
Маяковская, Владимирская
Невский пр., 53
Egoist
+7 (812) 958-57-58; +7 (812) 425-34-11;
Комендантский проспект
Комендантский пр., 51 к.1
Egoist VIP
+7 (921) 932-47-37; +7 (921) 958-07-70; +7 (812) 603-42-81;
Чернышевская, Пл.Восстания
Тульская ул., 9
MOJO
+7 (921) 944-86-95; +7 (812) 425-35-82;
Чернышевская
ул. Потемкинская, 7
Egoist
+7 (812) 938-39-33; +7 (812) 932-43-53; +7 (812) 425-35-86;
Спортивная
Большой пр. П.С., 18

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Вопрос-Ответ

Кто может посещать ваш салон?
Любой парень или девушка, достигшие совершеннолетия, могут попасть на эротический массаж без интима. Администратор в случае сомнений может попросить паспорт.
Можно ли вызвать массажистку на дом?
Нет, такой услуги мы не предоставляем. Все девушки работают на территории салона.
Есть ли в салоне интим-услуги?
Сеть салонов EGOIST не предоставляет интимных услуг. И мы убедительно просим не предлагать девушкам интим. Иначе салон берет на себя право прервать сеанс без возврата денег.
Можно приехать без записи?
Конечно, салоны работают 24/7. Но если вы хотите попасть на сеанс к конкретной девушке, бронируйте место за несколько часов до визита.
Как выбрать девушку?
Массажистку можно выбрать по фотографиям, параметрам фигуры на сайте. Все снимки реальные, с легкой ретушью.
Что делать, если в жизни девушка не понравилась?
Если вы попали на сеанс, но массажистка не пришлась по вкусу, ее можно заменить в первые 5-10 минут.
Какова вероятность передачи венерических заболеваний?
Мы ставим безопасность своих гостей на первое место. Все массажистки регулярно проходят медицинское обследование. Комната тщательно дезинфицируется после каждого гостя, а для сеанса предоставляются одноразовые предметы гигиены. В процессе исключается контакт половых органов массажистки и гостя, благодаря чему риск заразиться становится нулевым.
За какое время нужно записываться на сеанс?
Если вы хотите попасть к конкретной девушке, лучше всего забронировать место за несколько часов до визита. Услуга сеанса для двоих требует бронировать место за сутки. А в остальных случаях вы можете приезжать в ближайший салон без записи.
Как работают массажные салоны?
Мы работаем 24/7, без перерывов и выходных.
Есть ли эромассаж для девушек?
Конечно! И эта услуга становится все более популярной. Однако нужно учитывать, что массаж будут исполнять девушки.
В чем разница между мыльным и масляным массажем?
Мыльный массаж для мужчин проводится на подогретом мраморном столе, иногда — в джакузи. А масляный — на подиуме или кровати. В первом случае используется большое количество пены, во втором — масло. Техника исполнения будет одинаковой.
Как приобрести сертификат?
Приобрести сертификат можно 24/7 в любом СПА-салоне для мужчин. Оплата принимается наличным, безналичным способом.
Могу ли я сделать подарок другу в виде сеанса эромассажа?
Конечно, вы можете приобрести сертификат для друга. Или же прийти в назначенный день в салон, выбрать девушку и комнату, расплатиться. А друг придет позже и сразу попадет в руки наших роскошных массажисток.
Можно ли провести в салоне мальчишник?
Конечно. Мы предоставляем услуги не только мужчинам, женщинам, парам, но и целым компаниям. Вы можете приятно провести время в компании приятных массажисток, находясь в джакузи.
Можно ли заказать в салон еду/напитки?
Да, мы предоставляем своим гостям такую возможность.
Есть ли скидки для постоянных гостей?
Наши постоянные гости могут воспользоваться программами лояльности, которые позволяют дольше наслаждаться услугами девушек по той же цене.
Есть ли в салоне услуга пип-шоу?
Да, наши девушки могут исполнить пип-шоу или приватный танец в качестве разогрева перед сеансом.
Можно ли продлить программу, если не хватает времени?
Конечно, вы можете продлить время услуги прямо в процессе.
Какие техники используются в салоне?
Мы используем разные техники, включая тайские, японские, китайские. В основе каждого сеанса лежит классический массаж.
Как выбрать программу?
Описание каждой программы есть на сайте. Но вы также можете обратиться к администратору за помощью.

Интерьер массажных салонов Egoist

Лицензии и сертификаты на эромассаж

Все лицензии
Санитарно-эпидемиологическое заключение №78.01.05.000.М.000480.03.20 от 16.03.2020
Санитарно-эпидемиологическое заключение №78.01.05.000.М.000480.03.20 от 16.03.2020
Лицензия №ЛО-78-01-010856
Лицензия №ЛО-78-01-010856 на осуществление медицинской деятельности
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Все салоны
Адреса салонов
Egoist VIP
+7 (921) 956-46-56; +7 (921) 959-35-93; +7 (812) 425-37-69;
пл. Александра Невского
Исполкомская ул. 9/11
VIP SPA53
+7 (931) 353-53-53; +7 (812) 317-69-53;
Маяковская, Владимирская
Невский пр., 53
Egoist
+7 (812) 958-57-58; +7 (812) 425-34-11;
Комендантский проспект
Комендантский пр., 51 к.1
Egoist VIP
+7 (921) 932-47-37; +7 (921) 958-07-70; +7 (812) 603-42-81;
Чернышевская, Пл.Восстания
Тульская ул., 9
MOJO
+7 (921) 944-86-95; +7 (812) 425-35-82;
Чернышевская
ул. Потемкинская, 7
Egoist
+7 (812) 938-39-33; +7 (812) 932-43-53; +7 (812) 425-35-86;
Спортивная
Большой пр. П.С., 18

Забыли, что такое удовольствие и отдых? Приглашаем на сеанс эротического массажа в СПА-салон для мужчин EGOIST. Красивые и умелые массажистки помогут погрузиться в чувственный опыт с головой.

Кому интересны наши программы в СПб?

Для мужчин. Не упустите шанс узнать, что делает кульминацию по-настоящему невероятной. Приходите, чтобы увидеть, как выглядит прелюдия и релакс для мужчин.

Для женщин. Как достичь кульминации, дотрагиваясь до груди, бедер, рук и ног? Очень просто. Передайте себя в руки массажистки, чтобы раскрыть новые грани своей сексуальности.

Для пар. Интимная близость требует вдохновения и экспериментов. Иначе со временем страсть утихает. Посетите вместе эромассаж «в четыре руки», чтобы получить удовольствие вместе, но по раздельности.

Кто отвечает за ваше удовольствие?

Массаж для мужчин выполняют девушки, которые прошли обучение в салонах EGOIST, поэтому в совершенстве владеют старинными и современными техниками. Они быстро находят общий язык с гостями. В их компании вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно.

Почему за эромассажем идут в ЭГОИСТ?

Мы относимся к каждому гостю как к особенному и ценному.

  • работаем 24/7 в Питере, без выходных и праздников;
  • 45+ программ на любой вкус, в том числе для компаний: мальчишников, дружеских посиделок;
  • роскошные массажистки, с которыми вы вместе будете принимать душ до и после программы;
  • программы лояльности для постоянных клиентов, благодаря которым можно получить 30 дополнительных минут к любой программе, а также каждый восьмой сеанс эротики бесплатно;
  • деликатное и уважительное отношение со стороны персонала, гарантия безопасности и конфиденциальности.

Записаться на сеанс в салон EGOIST в Санкт-Петербурге

Вы можете записаться на эротический массаж без интима предварительно, если хотите попасть на конкретное время или к определенной девушке. Или просто приходите в ближайшую локацию, чтобы где администратор поможет подобрать программу и массажистку.

Egoist VIP
Egoist VIP
+7 (921) 956-46-56 +7 (921) 959-35-93 +7 (812) 425-37-69
Санкт-Петербург, Исполкомская ул. 9/11
пл. Александра Невского
VIP SPA53
VIP SPA53
+7 (931) 353-53-53 +7 (812) 317-69-53
Санкт-Петербург, Невский пр., 53
Маяковская, Владимирская
Egoist
Egoist
+7 (812) 958-57-58 +7 (812) 425-34-11
Санкт-Петербург, Комендантский пр., 51 к.1
Комендантский проспект
Egoist VIP
Egoist VIP
+7 (921) 932-47-37 +7 (921) 958-07-70 +7 (812) 603-42-81
Санкт-Петербург, Тульская ул., 9
Чернышевская, Пл.Восстания
MOJO
MOJO
+7 (921) 944-86-95 +7 (812) 425-35-82
Санкт-Петербург, ул. Потемкинская, 7
Чернышевская
Egoist
Egoist
+7 (812) 938-39-33 +7 (812) 932-43-53 +7 (812) 425-35-86
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., 18
Спортивная